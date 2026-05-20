・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３３０．５５（＋６．８０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４４００．６５（＋９２．７３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９８１．７６（－５．７３） ・ロシア・ＲＴＳ １１７６．８７（＋１４．９２） 出所：MINKABU PRESS