・ＮＹダウ４９３６３．８８（－３２２．２４） 高値４９６９６．５３ 安値４９２４５．１１ ・Ｓ＆Ｐ５００７３５３．６１（－４９．４４） ・ナスダック総合指数２５８７０．７０（－２２０．０３） 出所：MINKABU PRESS