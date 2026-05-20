・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝１０７．７７ドル（－０．８９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５１１．２ドル（－４６．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７４８２．８セント（－２２４．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６６７．２５セント（＋２．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４