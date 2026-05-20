１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３２２．２４ドル安の４万９３６３．８８ドルと反落した。インフレ懸念が強まるなかで、米長期金利が上昇し、主力株の重荷となった。半導体関連株の一角には買い戻しの動きがみられたものの、ハイテク株全体では力強さを欠き、ナスダック総合株価指数も下落した。 ボーイング＜BA＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が軟調推移。チューイー