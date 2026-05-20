MetaとEssilorLuxotticaはAIグラス『Ray-Ban Meta (Gen 2)』および『Oakley Meta』を5月21日より日本で発売する。 （関連：【画像】Ray-Ban（レイバン）やOakley（オークリー）をベースにしたAIグラスはモデル多数（製品画像）） 両社のAIグラスはこれまでに海外で数百万本を販売しており、今回の日本展開によりグローバル展開をさらに拡大する形となる。レイバンおよびオークリーの直