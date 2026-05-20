開催：2026.5.20 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 8 [ブレーブス] MLBの試合が20日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。 マーリンズの先発投手はブラクストン・ギャレット、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。 1回表、4番 オジー・アルビーズ 初球を打ってラ