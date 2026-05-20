ＵＢＥ [東証Ｐ] が5月20日朝(08:30)に配当修正を発表。従来未定としていた27年3月期の上期配当を80円(前年同期は55円)実施するとし、従来未定としていた下期配当も80円実施する方針とした。年間配当は前期比50円増の160円に増配となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2025年度を初年度とする中期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation -2nd Stage-」において、配当方針を「DOE（株主