パドレスのクレイグ・スタメン監督（42）が19日（日本時間20日）、本拠でのドジャース戦前に取材に応じ、ナ・リーグ西地区首位に立つチームの強みと、同地区のライバル・ドジャースへの思いを話した。持ち味を存分に出して首位攻防初戦を制した。18日（同19日）の試合では、初回にアンドゥハーがドジャース先発・山本から4号ソロを放ち先制。先発のキングが7回4安打無失点と試合をつくり、1―0の8回から登板した2番手のアダム