耐刃防護衣と合わせて着用、盾の併用も岩手県警は、県内で相次ぐクマの出没に対応するため、警察官が装備する新たなヘルメットと小手を導入した。３月から山間部を抱える県内各署や県警本部に順次配備され、クマに狙われやすい顔や首回り、手を守る役割を担う。県警によると、ヘルメットは顔全体と首回りを覆う仕様で、重さは約１・５キロ。小手は肘まで保護する。刃物などから身を守る既存の耐刃防護衣と合わせて着用し、状