英２部に所属するサウサンプトンが、相手チームへのスパイ行為により、プレミアリーグへの昇格プレーオフ決勝戦（２３日、ハル・シティ戦）から除外されることが決定した。ＥＦＬ（イングランド・フットボールリーグ）が２０日、声明を出した。英ＢＢＣによると、サウサンプトンは、チャンピオンシップシーズン中に３つのクラブに対しスパイ行為をしていたという。ＰＯ準決勝（９、１２日）でサウサンプトンに敗れたミドルズブ