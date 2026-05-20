気象予報士でタレントの穂川果音（40）が19日までに自身のインスタグラムを更新。白T＆デニムのカジュアル・コーデを披露した。「普通のカフェかと思って入ったら、ラーメン×ピカソという面白い組み合わせのお店だった」と、白T＆デニム姿でラーメンを食べているショットなどをアップ。「おしゃれすぎて、ラーメン啜るのちょっと躊躇っちゃうくらい（でも、思いっきりすすりました！！）」と明かし、ハッシュタグで「cafe」