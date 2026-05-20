俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。第6話、第7話では、みなとの一人息子・渚との関係性にも大きな変化が描かれた。今回は、待山渚を演じる中沢元紀にインタビュー。“大切な人ほど大事なことは言えない”という親子の距離感への向き合い方や、永作と自然体で築き上げた“親子感”、そして渚に重ねた自身の思いについて語ってもらった。【写真多数】豪華キャスト11人を