フリーアナウンサーの松本志のぶ（56）が20日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビの先輩との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「よく晴れた5月のある日。笛吹ねー様と」と題してつづり始めた。「5月生まれのねー様のお祝いも兼ねて。はい、日テレアナウンス部時代から、1年先輩の笛吹さんをねー様と呼んでいます」と日本テレビ報道局社会部に所属する元アナウンサーの笛吹雅子さんとの2ショットを投稿