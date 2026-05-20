俳優の伊藤英明と染谷将太がダブル主演を務める映画『国境』が、約2ヶ月におよぶオール関西ロケを終え、5月初旬にクランクアップを迎えた。あわせて、来年（2027年）公開されることが決定した。【画像】映画『国境』撮影現場スチール＆コンセプトビジュアル本作は、『パッチギ！』などで知られる井筒和幸監督が、黒川博行の小説“疫病神シリーズ”の『国境』を実写映画化するノワールアクション。シリーズは、大阪ヤクザ・桑原