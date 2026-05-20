フリーアナウンサーの本田朋子（42）が20日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビの先輩アナとの再会ランチショットを投稿した。自身のインスタグラムで「とあるご縁があり、武田祐子さんと再会」と題してつづり始めた。「アナウンサーの話というより、ママトークで話が尽きず、楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。祐子さん、そのちゃん、ありがとうございました」とフジテレビの先輩である武田祐子アナと