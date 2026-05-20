STU48の甲斐心愛が、19日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.6の表紙と巻頭グラビアに登場した。7月1日に発売を控える待望の2nd写真集への期待が高まるなか、“STU48の元気印”として知られる甲斐が、弾ける笑顔から大人びた表情まで幅広い魅力を披露している。【写真】巻中グラビアは初登場の沖玲萌巻頭グラビアでは、甲斐の持ち味でもある明るくエネルギッシュな姿を収録。さらに、思わずドキッとするような落ち着いた表情も