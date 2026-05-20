グラビアアイドルの波崎天結（あゆ、25）が19日までに自身のインスタグラムを更新。「タイムボカン」シリーズのドロンジョ様のコスプレを披露した。「野球観戦するドロンジョ様#アニメクラシックス岡崎公演ありがとうございました」と、16日のイベント「アニメクラシックスANISONFireFES」（愛知県岡崎市）で球場で撮ったショットをアップ。そして、「ドロンジョ様いかがでしたか？？マントも衣装もインパクトすご