ホルムズ海峡封鎖から2か月で、中東からのナフサ輸入量は4割減少。その影響でインクが不足し、カルビーやカゴメが“簡易パッケージ”化を決めたが、ほかにもボディや断熱材が不足して夏の需要期を前にエアコンの入荷遅延が発生中。一部の専門家は「6月に多くの製造業が止まる」と警鐘を鳴らしている。ジャーナリストの岩田明子氏は、今回のナフサ不足は「供給量が足りない」のではなく、流通の“目詰まり”によって現場の不安が増