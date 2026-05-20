もし、あなたの会社に突然、AIエンジニアがやってきて「あなたの仕事を手伝います」と言ってきたら、どう思うでしょうか。便利だから頼もしく思うでしょうか。しかし、その目的は、あなたの仕事を楽にするためではなく「AIにその仕事を覚えさせる」かもしれません。そんな話が、絵空事ではなくなってきました。ぼくはシアトルのテック企業でPMとして働いています。AIツールが次々と社内に導入されるたびに、同じ嘆きを聞いてきまし