プレミアリーグ第37節、ボーンマスとマンチェスター・シティの一戦は1-1のドローに終わった。この結果、2位シティがアーセナルの勝ち点を上回ることが不可能となり、アーセナルの22年ぶりのリーグ優勝が決まった。チームのメンバーはコルニーの練習場に集合し、シティ戦を見守っていたようだ。試合終了とともに、大喜びする選手たちの様子を公式SNSがシェアしている。また、“グーナー”と呼ばれるアーセナルファンたちも、今夜は