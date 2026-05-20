プレミアリーグ第37節、ボーンマスとマンチェスター・シティの一戦は1-1のドローに終わった。この結果、2位シティはアーセナルの勝ち点を上回ることが不可能となり、アーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決まった。アーセナルの選手たちは、コルニーの練習施設に集合してこの試合を見守っていたようだ。公式SNSアカウントが動画をシェアしている。試合の行方を固唾をのんで見守っていた選手たちは、試合終了のホイッスルと