2026年ワールドカップのメンバーに選出されたネイマールだが、スタメンの座は確約されていないようだ。アンチェロッティ監督はメンバー発表の記者会見にて、ネイマールの選出について「彼は重要な選手であり、このワールドカップでも重要な存在になるだろう。しかし、彼には他の25人と全く同じ義務がある。出場するかもしれないし、しないかもしれない。ベンチスタートから途中出場する可能性もある」と発言。サントスFCで出場機会