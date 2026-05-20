イングランド2部でプレミアリーグ昇格を懸けたプレイオフを巡り、大きな騒動が巻き起こっている。『The Athletic』によると、サウサンプトンが他クラブの練習を秘密裏に盗み撮りしていた“スパイ行為”を認め、主催団体から昇格プレイオフ決勝からの追放処分を科されたという。これにより、準決勝で敗退していたミドルズブラが急遽決勝へ繰り上がることになったようだ。さらに、来季リーグ戦での勝ち点4剥奪という厳罰も下されてい