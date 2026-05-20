レアル・マドリードのロッカールームでは、キリアン・ムバッペを”悪者”にしようと企てるものがいるのかもしれない。『MARCA』は、『EL CHIRINGUITO』の司会者であるジョゼップ・ペドレロル氏が、「ムバッペには怒る理由があり、彼を“物語の悪役”にしたがっている人たちもいる」と発言したことを報じた。ムバッペはオビエド戦のあとにインタビューに応じ、「監督に4番目のフォワードと言われた」と発言。アルバロ・アルベロア監