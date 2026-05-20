◆米大学野球ＡＣＣトーナメント１回戦スタンフォード大１１―４カリフォルニア大バークレー校（１９日、米北カロライナ州シャーロット＝トゥルイストフィールド）全米大学野球の主要カンファレンスの一つ、ＡＣＣ（アトランティック・コースト・カンファレンス）のポストシーズン・トーナメントが開幕。１回戦で佐々木麟太郎内野手（２年）のスタンフォード大が、カリフォルニア大バークレー校（ＵＣバークレー）を破り、初