マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、優勝が決定したアーセナルを祝福した。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第37節が19日に行われ、マンチェスター・シティはボーンマスと対戦。39分にイーライ・ジュニア・クルーピに先制点を許すと、90＋5分にアーリング・ハーランドが同点弾を決めたものの、勝ち越すことはできず、1−1で試合が終了した。この結果、