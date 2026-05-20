人気レースクイーンの霧島聖子（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップ＆ホットパンツのコスチューム姿を披露した。「#JapanCupRd.1菅生2日間お疲れさまでした！TheSpiritofFFFRacing19号車は決勝レース1、レース2共にGT3AMクラス優勝を飾りましたおめでとうございます」と優勝を報告。黒レザーのチューブトップ＆ホットパンツのコスチューム姿の写真をアップし「お天気にも恵まれ