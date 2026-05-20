有明海特産の二枚貝「ウミタケ」と「アゲマキ」について、漁業者らでつくる佐賀県有明海区漁業調整委員会は、今季の禁漁を決めた。期間は６月１日から１年間。ウミタケは３季連続、アゲマキは８季連続の禁漁となる。佐賀県有明水産振興センターによると、３月下旬にウミタケの生息状況の目視調査を実施。調査した全１５地点中５地点で生息が確認されたが、密度が低く、見つかったのは稚貝だけだった。アゲマキは２０２５年９、