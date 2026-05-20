女優の橋本愛（30）が20日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。女優の出口夏希（24）との2ショットを公開した。橋本は「なっちゃんに会えた」と明かし、出口と腕を組んでピースサインをした2ショットを公開。続く投稿で「スタジオで会った私のこと“かっこよすぎて男かと思いました！！！！”って叫ばないでおもしれー妹」と絵文字付きでつづった。橋本と出口は2023年のNetflixドラマ「舞妓さんちのまかない