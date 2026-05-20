中国電信（チャイナテレコム）は17日、Token（トークン）のパッケージプランを打ち出すと発表した。個人、開発者、法人などを対象に関連サービスを提供するという。これにより、中国移動（チャイナモバイル）、中国聯通（チャイナユニコム）、中国電信の3大キャリアがそろってトークン業務を展開することになった。18日にはA株市場で3大キャリアの株価が軒並み上昇した。トークンは大規模AI（人工知能）モデルの情報処理における情