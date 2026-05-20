現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）は、一ノ瀬りんと大家直美の2人の主人公が、困難を乗り越え、看護師（トレインド・ナース）となって活躍する姿を描くバディドラマです。上坂樹里さん演じる大家直美のモチーフとなっている鈴木雅とは、どんな女性だったのでしょうか。ドラマの原案『明治のナイチンゲール 大関和物語』で、もう1人の主人公として雅を描いた田中ひかるさんが、そ