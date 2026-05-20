ホンダ斬新「“4人乗り”軽トラ」がスゴイ！心地よい初夏の風を感じる2026年5月。ゴールデンウィークの連休を利用して、キャンプやバーベキューなど、大自然の中でアウトドアレジャーを満喫したという人も多いのではないでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「“4人乗り”軽トラ」です！（19枚）近年はそうしたレジャーの相棒として、SUVやクロスオーバー車が大流行しています。しかし、今から半世紀以上も前