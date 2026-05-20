◆テニス▽全仏オープン予選第２日（１９日、フランス・パリ）テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの男子シングルス予選１回戦で世界ランキング１５２位の坂本怜（ＩＭＧ）が、ストレート負けを喫した。元世界３６位で、赤土のツアー優勝がある予選第２４シードのスペイン選手に、２−６、５−７の１時間３４分で敗れた。坂本は、得意の強打で攻めた。しかし、赤土が得意の相手は、ベースラインから大きく下がり、その