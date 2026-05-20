◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースは１９日（日本時間２０日）、エリク・ラウアー投手（３０）を２６人の出場選手登録枠（アクティブロースター）に加えたことを発表した。代わりに、グレゴリー・ミルズ投手（３１）がマイナーに降格となった。ドジャースは先発ローテの柱として計算していたグラスノーが腰痛で離脱。回復が思わしくなく、復帰時期も見通