なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。今回は、黄金比率のみそだれで香ばしく焼き上げる、コクのある味わいの『鶏のみそ漬け焼き』をご紹介します。じつはここで紹介している「みそ漬けのた