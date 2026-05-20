アメリカのトランプ大統領が回転すしチェーン「くら寿司」のアメリカの子会社、「くら寿司USA」の株式を、最大8億円分取得していたことが明らかになりました。【映像】米・テキサス州の回転寿司（実際の映像）アメリカの政府倫理局は、トランプ大統領がことし1月から3月までにおよそ3700件の証券取引を行っていたと開示しました。その中で、2月2日には「くら寿司USA」の株式を100万ドル＝およそ1億6000万円から500万ドル＝お