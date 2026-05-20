今回は、妻が旅先から急いで帰った理由についてのエピソードを紹介します。まさかこんなことが起こるなんて…「旦那さんが単身赴任中のママ友親子と、温泉旅行をすることになりました。ただ引っかかっていたのは、ママ友が以前からうちの夫との距離感が近いことです。旅行中の車内でもママ友はなぜか助手席に座り、夫に親しげに話していてモヤモヤ……。夫も楽しそうで、気に入りませんでした。そして旅館に到着。温泉にのんびりつ