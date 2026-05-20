さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月18日（月）に放送された同番組では、ゲストにさらば青春の光の東ブクロが登場し、地方での仕事についての話題に。井口が地方営業時の衝撃のエピソードを語った。【映像】突然頼まれラジオ収録をした井口だが…今回はゲストに東ブクロを迎え、さまざまなトークを展