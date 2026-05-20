関東地方は20日(水)も強い日差しが照りつけて、30℃以上の真夏日が続出しそうです。ただ、午後になると次第に雲が広がる見込みで、夜は所々で雨が降り出すでしょう。熱中症に注意するとともに、お帰りが遅くなる方は傘を忘れずにお持ちください。■20日(水)も真夏日続出か関東地方は、20日(水)も朝から広く晴れて強い日差しが照りつけています。朝の最低気温は平年と比べ3℃〜6℃ほど高かった所が多く、前橋で18.4℃、東京都心で19