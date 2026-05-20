1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が19日までに自身のインスタグラムを更新。天使もえと“紅白ノースリーブドレス”2ショットを披露した。「皆様はどんな週末を過ごしましたか？3月末に台湾に行った写真を追加で載せますね！天使もえさんと一緒に撮って頂きました本当に可愛いかったぁ。名前の通り天使だわ」」と、台湾での天使もえとの紅白ノースリーブドレス2ショットをアップした。この投稿にフォロワーらから