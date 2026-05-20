19日、米ホワイトハウスで記者会見するバンス副大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】バンス米副大統領は19日、産休中のレビット大統領報道官の代役としてホワイトハウスで記者会見した。中間選挙やイラン情勢、米中関係、先端AIなどに関する幅広い質問に次々と回答。記者から将来の大統領候補としての考えを問われると「将来の候補者ではなく、副大統領として最善を尽くしているつもりだ」と切り返した。バンス氏の妻ウ