モデルの畑野ひろ子（50）が20日までに自身のインスタグラムを更新。韓国ロケショットを投稿した。自身のインスタグラムで「韓国ロケ」とつづった。写真ではロケでのカジュアルなベージュコーデやTシャツでの笑顔オフショットを投稿した。ネットでは「かっこいい」などの声があがった。畑野は2008年に鈴木氏と結婚。09年1月に挙式した。同年4月に第1子長女、13年12月に第2子次女を出産している。