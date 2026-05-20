「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島が５月初連勝。四回、エレフリス・モンテロが左中間２点適時打、六回は坂倉将吾が右前適時打を放った。先発・床田寛樹は６回３安打無失点で自身２勝目。本拠地でのＤｅＮＡ戦は、４試合目で今季初勝利となった。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−床田について。「走者を出しても要所を締め、試合をしっかりつくってくれた」−得点