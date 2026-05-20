「なんか私にだけ接し方が違う…？」という違和感、実は“本命サイン”かもしれません。男性は本命女性に対して無意識に“他の女性とは違う対応”をしてしまうもの。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ見せる「特別扱い」を紹介します。あなたにだけ丁寧・慎重になる他の人にはサバサバしているのに、あなたにだけ言葉遣いや態度が丁寧な場合、それは「雑に扱いたくない」という気持ちの表れです。男性は本命女性には自然と