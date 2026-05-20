杉咲花と多部未華子がダブル主演する、6月12日配信スタートのPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』より、甘くてちょっとダークな世界観を映した予告編、幻想的でミステリアスなキービジュアルが解禁された。【動画】“甘くてちょっとダーク” な世界観『クロエマ』予告編本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲花と多部未華子がダブル主演＆