◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さんが１９日（日本時間２０日）、ドジャース戦が行われるパドレスの本拠地ペトコパークを訪れた。試合前に始球式を務める。試合前に取材に応じ、「練習もこんなに近くで見れて感動してます。緊張してます。さっき松井さんと少しごあいさつしてもらって、今日はキャッチしてくださるみたい