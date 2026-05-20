三菱重工浦和レッズレディースが岡村來佳のチーム離脱を発表したWEリーグの三菱重工浦和レッズレディースは5月19日、MF岡村來佳が海外挑戦を模索するため、2025/26シーズンをもってチームを離脱することになったと発表した。東京都出身で現在20歳の岡村は、浦和レッズレディースジュニアユース、三菱重工浦和レッズレディースユースを経て、2024年にトップチームへと昇格。在籍期間にはWEリーグ優勝や皇后杯優勝、AFC女子クラ