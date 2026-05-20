韓日首脳会談を終えた高市早苗首相が李在明（イ・ジェミョン）大統領に日本の眼鏡フレームを贈呈し、李大統領の眼鏡を借りて掛けるなど、和気あいあいとした雰囲気を演出した。日本内閣広報室のX（旧ツイッター）には韓日首脳会談後の「晩餐会の後の一コマ」として、李大統領と高市首相が一緒に撮影した写真が投稿された。写真には李大統領が新しい眼鏡を掛けた姿と、高市首相が眼鏡を両手で支え持って笑う姿が見える。内閣広報室