俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが18日更新され、フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で披露した、“神々しいドレス姿”が公開された。【写真】「ため息が出るほどきれい」カンヌで魅了、綾瀬はるかの“神々しい”黒ドレス姿投稿では「映画『箱の中の羊』9分間のスタンディングオベーション日本での公開も楽しみにしております！」とコメントし、フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭