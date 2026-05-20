タレントのホラン千秋（37）が20日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「人を笑わせて笑顔にして楽しい時間を作り出す天才」とつづった。写真では親友関係でもある元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈との2ショットを投稿した。ネットでは「ナイスツーショット」「素敵な2人」「楽しそう」などの声があがった。